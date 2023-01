Il retroscena: Ilic, l’OM offre 18 milioni al Verona. Ora il Toro (fermo a 15) deve rispondere

Il Torino non ha ancora chiuso Ilic con il Verona, poco fa gli agenti del centrocampista hanno presentato all’Hellas un’offerta da 18 milioni recapitata dall’Olympique Marsiglia. Tre in più rispetto a quelli offerti dal Torino, circa 15 in totale, con la possibilità di andare oltre quota 20 con l’inserimento del difensore Hien che resterebbe a Verona fino a giugno. Ora serve una risposta del Torino, che segue Ilic dalla scorsa estate, una priorità di Juric.

Foto: Instagram ufficiale Ilic