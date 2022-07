Il retroscena: il Torino insiste per Barrow. Denayer sempre più vicino

Musa Barrow resta un obiettivo concreto del Torino. L’attaccante cambiano ha un contratto in scadenza fra meno di due anni con il Bologna, già diverse settimane fa vi avevamo raccontato un’offerta da 10 milioni. Il club emiliano ne chiede 15, la trattativa sta andando avanti, in attesa di capire gli sviluppi. A Juric il profilo di Barrow piace tantissimo e lo ha messo in cima alla lista. Per la difesa il più vicino è Jason Denayer, difensore classe ’95 che si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Lione, con la trattativa che sta entrare nel vivo e che potrebbe essere definita nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Bologna