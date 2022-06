﻿Esclusiva: il Torino offre 10 milioni per Barrow. Il Bologna ne chiede 15

Musa Barrow non è incedibile, ma alle condizioni del Bologna. Dopo qualche rumors proveniente dall’estero, per l’attaccante nelle ultime ore c’è stata una proposta importante del Torino che ha messo sul tavolo 10 milioni per l’acquisizione del cartellino. Evidentemente è un profilo che molto piace a Juric, ma per il momento c’è la resistenza del Bologna che chiede 15 milioni. Vedremo se il Torino insisterà, per il momento ha memorizzato e si è fermato.

Foto: Twitter Bologna