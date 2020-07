Il retroscena: il Monza insisterà per Ciano. E c’è una clausola

Il Monza prepara un grande mercato, tra gli altri – come anticipato ieri sera – ha messo nel mirino Camillo Ciano. Quest’ultimo per ora è assolutamente concentrato sul Frosinone, ha un contratto lungo e spera di poter aiutare i suoi compagni nella riconquista della Serie A. Ciano è un attaccante che in B sposta gli equilibri, tra l’altro c’è una clausola di circa due milioni che può permettergli di liberarsi. Il Monza ci sta pensando, Ciano è una pista da seguire.

Foto: sito ufficiale Frosinone Calcio