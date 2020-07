Esclusiva: il Monza punta Ciano e Roberto Insigne. Su Asencio…

Il Monza farà un grande mercato, questo è chiaro da un po’. Presi Barberis e Di Gregorio, bloccati Bettella e Gaetano, adesso i riflettori sono puntati sul reparto offensivo. Il primo della lista sarebbe Alfredo Donnarumma (offerti 800 mila euro di ingaggio a stagione) ma al momento non ci sono margini. Piace molto anche Raul Asencio, attualmente in prestito a Cosenza e seguito anche dalla Reggina, dovrà essere il Genoa a decidere e oggi la priorità di Preziosi è la salvezza da conquistare. Ma ci sono altri due profili che al Monza piacciono molto, quelli di Camillo Ciano (impegnato con il Frosinone) e di Roberto Insigne, fresco reduce da una promozione con il Benevento. Grandi ambizioni, non poteva essere diversamente.

Foto: sito ufficiale Benevento Calcio