Il retroscena: il Chelsea chiede 45 milioni per Alonso! Tra Marina e Conte…

Che Marina Granovskaia e Conte non si siano lasciati bene è un eufemismo. Ecco perché qualsiasi operazione di mercato tra Inter e Chelsea è una salita ripidissima. Ultimo esempio Marcos Alonso, obiettivo di fascia sinistra nerazzurro. Una telefonata tra Chelsea e Inter ha fatto inutile come sia un’operazione praticamente impossibile: la richiesta è di 45 milioni, ancor prima di studiare qualsiasi tipo di formula. Possibile che l’Inter ripieghi su Matteo Darmian che, come raccontato già la scorsa estate e confermato ieri, è stato mandato al Parma in attesa di capire quando portarlo in nerazzurri. L’idea di massima era per il prossimo giugno, ma si può provare ad anticipare, verranno fatte alcune valutazioni. Il discorso su Giroud, vecchia pista nerazzurra, può essere più morbido – ben oltre i rapporti gelidi – perché l’attaccante va in scadenza a giugno. certo, bisognerà sempre parlare con il Chelsea per gennaio ma le condizioni sono diverse rispetto a Marcos Alonso.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea