Darmian-Inter in anticipo rispetto a giugno? Parlarne ora è troppo tardi

Matteo Darmian è stato bloccato dall’Inter già la scorsa estate proprio nelle ore del suo trasferimento al Parma. Un’operazione congiunta con il patto di liberarlo in chiave nerazzurra per l’estate 2020. Ieri vi abbiamo raccontato che l’idea di massima è quella di perfezionare l’arrivo del laterale alla corte di Conte per giugno, a meno che l’Inter non sblocchi la trattativa legata ad Alonso con una formula particolare visto che il Chelsea non ha ancora aperto al prestito con diritto, come invece vorrebbero i nerazzurri. Intanto, ci fa piacere che altre fonti diano per scontato l’arrivo di Darmian all’Inter quando non ne avevano mai parlato…

Foto: Twitter ufficiale Parma