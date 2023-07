Il retroscena: Hudson-Odoi, sì alla Lazio. Cosa serve adesso

Callum Hudson-Odoi è un nome sempre più concreto per la Lazio, come vi stiamo raccontando da quasi due settimane. Ulteriore conferma che Berardi è sempre stato un nome graditissimo a Sarri, però mai una trattativa o un contatto approfondito con il Sassuolo. Sarri ha allenato l’esterno offensivo classe 2000, ha dato il placet, adesso serve – quasi a fine luglio – chiudere la trattativa con i Blues trovando l’accordo sulla formula. La Lazio spinge per un prestito con diritto di riscatto, il Chelsea vorrebbe un obbligo, si potrebbe trovare un’intesa a metà strada. Hudson-Odoi ha detto sì alla Lazio, ma adesso bisogna non perdere tempo sulla formula visto che sul classe 2000 ci sono altri due club (uno è il Fulham).

Foto: twitter personale