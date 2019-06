Il retroscena: Giampaolo, il Milan e i possibili obiettivi in casa Samp

Abbiamo detto e ripetiamo: con Maldini presto operativo, quando scioglierà le ultime riserve (e magari convincerà sia Angelo Carbone che Billy Costacurta a seguirlo), si andrà a stringere con Marco Giampaolo per la panchina del Milan. Da quattro-cinque giorni è lui in pole, era prevedibile – come anticipato – che Simone Inzaghi avrebbe trovato un’intesa con la Lazio. E ci sono due calciatori della Samp che piacciono ai rossoneri: uno per distacco è Dennis Praet, 25 anni appena compiuti, che proprio Giampaolo ha trasformato da trequartista a mezzala. Un altro profilo che piace molto è quello del difensore Andersen destinato a partire (non a caso la Samp ha già ufficializzato Chabot), ma come raccontiamo a parte c’è grande concorrenza.

Foto: Twitter ufficiale Samp