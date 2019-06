Esclusiva: Tottenham, sondaggio concreto per Andersen. E in Italia…

Joachim Andersen sarà uno dei nomi più caldi in casa Samp per il mercato estivo (non a caso la società di Ferrero ha già ufficializzato Chabot). Il centrale danese classe ’96, di grande qualità e prospettiva, è ormai pilastro insostituibile del club blucerchiato e le sue prestazioni hanno stregato diverse big. L’Inter lo ha seguito con attenzione nei mesi scorsi, come vi abbiamo raccontato, e sa di poter contare sugli ottimi rapporti con il club di Ferrero. Ma sulle tracce di Andersen – ecco la novità – c’è anche il Tottenham: gli Spurs dopo la delusione Champions sono pronti a tuffarsi sul mercato e hanno mosso passi concreti per il 23enne, con la volontà di bruciare la concorrenza e regalarsi un colpo per il presente e per il futuro. E la Juve? I bianconeri per ora hanno fatto un sondaggio per il difensore danese, in attesa di chiudere la pratica legata al nuovo allenatore. Dell’ipotesi Milan, invece, ve ne parliamo a parte.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria