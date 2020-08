Il retroscena: Gabriel al Napoli, c’è un preaccordo con il Lille. Ma la priorità è una

Gabriel dos Santos Magalhaes è di sicuro il difensore centrale ideale per aprire un nuovo ciclo. Il Napoli lo ha puntato da tempo e ha strappato il sì. Gabriel, classe 1997, ha altre offerte ma ha messo il Napoli al primo posto, diposto ad aspettare che il club azzurro ceda Koulibaly al migliore offerente. Gli accordi tra il Napoli e il Lille sono impostati, vi spiegheremo come, ora bisogna trovare una destinazione a Kalidou. Le ultime: il Manchester City ha offerto 63 milioni più bonus, il Napoli chiede poco meno di dieci milioni più bonus. Vedremo come e se risponderà il Manchester United. E poi si penserà all’affare Gabriel, a patto che non trascorrano troppe settimane: c’è un preaccordo con il Lille, ma per chiudere serve l’uscita di Koulibaly, per il momento l’Everton (molto interessato a Gabriel) resta alla finestra. Pronto a scattare se la tempistica per la cessione di Koulibaly andasse per le lunghe. Nel frattempo il Napoli ha ceduto Leandrinho al Red Bull Bragantino liberando un posto da extracomunitario: molto più di un indizio.

Foto: twitter Lille