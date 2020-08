Esclusiva: Koulibaly-Napoli, la cessione è più di un’idea. Scenari e possibilità

Il Napoli va a Barcellona con le speranze di poter ribaltare pur essendo consapevole delle difficoltà dell’impegno. Poi sarà mercato e ci saranno tracce anche in uscita. Come più volte raccontato, la cessione di Koulibaly resta molto più di un’ipotesi, ovviamente alla condizioni del Napoli (almeno 65-70 milioni più bonus). Ci sono due strade possibili: quella che porta al Manchester City, malgrado il recente arrivo di Aké, e quella che conduce ai cugini dello United. Ci sarà tempo e modo per approfondire, anche altre eventuali proposte: il mercato è lunghissimo, ora precedenza al Barcellona e alla Champions.

foto. twitter Napoli