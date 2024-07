Il retroscena: Fofana aspetta il Milan da 20 giorni. Ha detto no a un’offerta

Oltre 15 giorni fa abbiamo anticipato che, dopo il trasferimento di Khephren Thuram alla Juventus, sarebbe stato quasi automatico il passaggio di Youssouf Fofana per un doppio binario da seguire. Khephren è già a disposizione di Motta, mentre il centrocampista classe 1999 in scadenza con il Monaco avrebbe dovuto prima completare l’Europeo con la Francia. Possiamo aggiungere che nelle ultime settimane un club di Premier ha messo gli occhi addosso a Fofana, ma lui aspetta il Milan. Si è fatta molta filosofia su un accordo raggiunti negli ultimi giorni con il suo agente, ma in realtà è una situazione antecedente. Ora serve stringere con il club monegasco, l’intenzione del Milan è quella di pagare una cifra – bonus compresi – non superiore ai 20 milioni.

Foto: Instagram Fofana