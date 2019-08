Il retroscena: Falcao-Galatasaray, si procede. C’è l’ultimo scoglio da superare

Il Galatasaray ha scelto Radamel Falcao per l’attacco e il colombiano ha detto sì alla proposta triennale, da noi anticipata diversi giorni fa, da circa 5 milioni a stagione. Per il club turco l’ex Porto è una priorità, al punto che aveva programmato l’arrivo a Istanbul per stringere i tempi dell’operazione. Ora mancano, però, alcuni passaggi legati al pagamento e si sta lavorando per trovare una soluzione.

Foto: Twitter Uefa