Il retroscena: Falcao-Galatasaray, intesa triennale. Ora Mendes tra André Silva e Diaz al Monaco…

Il Galatasaray ha messo le mani su Radamel Falcao. L’attaccate classe 1986 in scadenza di contratto con il Monaco percepisce circa 9 milioni a stagione, gli è stato proposto un ricco triennale, l’intesa è vicina. Ora Jorge Mendes lavora per garantire un sostituto al Monaco: nelle ultime ore si è mosso per riaprire la trattativa per André Silva al club monegasco, con fiducia ma in attesa di una risposta definitiva che possa riproporre la situazione arenatasi qualche giorno fa. Silva (che era stato proposto anche al Wolverhampton prima del sì di Cutrone) non ha superato le visite per un problema tendineo e per una decisione ritenuta troppo scrupolosa. Mendes lavora per rimettere in piedi la situazione, altrimenti il Monaco – che deve sostituire Falcao – virerà su Mariano Diaz (in uscita dal Real e proposto recentemente anche a qualche club italiano).

Foto: Twitter Uefa