Il retroscena: Fagioli, la Juve ha un’idea chiara sulla cifra

La Juventus non ritiene incedibile Nicolò Fagioli e questo lo sappiamo. Ha memorizzato l’interesse dell’Olympique Marsiglia e soprattutto della Fiorentina negli ultimi giorni. Ma la posizione del club bianconero è chiara: pur avendo il centrocampista un minutaggio non congruo e sotto i minimi sindacali, l’intenzione è quella di non svenderlo. Quindi servono 20 milioni, forse qualcosa in più con i bonus, per aprire all’operaIone. Possibile che ci sia uno sconto man mano che ci avvicineremo alla conclusione del mercato, ma oggi la posizione della Juve è questa.

Foto: Instagram Fagioli