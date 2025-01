Esclusiva: Fiorentina, piace molto Bondo. E contatti per Fagioli

Warren Bondo potrebbe lasciare Monza, se ne saprà qualcosa in più dopo la partita di stasera a Genova, quasi un’ultima spiaggia. Sul centrocampista, apprezzato molto anche dal Milan e seguito dall’Atalanta, si registra nelle ultime ore un forte gradimento della Fiorentina. Bondo, attualmente infortunato ma non è una cosa seria, è stato allenato da Palladino e i viola potrebbero decidere di fare un investimento. Ma nei radar della Fiorentina c’è anche Nicolò Fagioli, in uscita dalla Juventus, da tempo apprezzato dall’OM (e non solo), dipenderà dalla formula.

Foto: Instagram Bondo