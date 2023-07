Il retroscena: Fabio Cannavaro chiede tempo (e garanzie) al Karagumruk

Fabio Cannavaro è il nome scelto dal Karagumruk per sostituire Andrea Pirlo. Ve lo abbiamo anticipato qualche giorno fa, i contatti sono andati avanti, c’è stata una conference call nelle ultime ore e presto verrà presa una decisione. Cannavaro ha preso tempo: gli piacerebbe ripartire dalla Turchia, ma vuole capire bene quale sarà il budget e chiede rassicurazioni in tal senso, anche sullo staff che nelle idee dell’allenatore non dovrebbe essere ridimensionato. Ecco perché Cannavaro vuole avere le idee chiare e garanzie prima di mettere nero su bianco.

Foto: twitter-personale Cannavaro