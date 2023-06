L’indiscrezione: panchina Karagumruk, in lista c’è anche Fabio Cannavaro

Il Karagumruk cerca il sostituto di Andrea Pirlo che ripartirà dalla Samp. In una ristretta lista di candidati c’è anche Fabio Cannavaro che è stato contattato e che potrebbe avere un colloquio nelle prossime ore con i dirigenti turchi. Non è l’unico allenatore in corsa, ma uno dei papabili. Cannavaro ha un’altra proposta dall’estero e vuole comunque ripartire dopo la parentesi di Benevento.

