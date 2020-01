Il retroscena: Duncan ha già salutato il Sassuolo. La Fiorentina lo aspetta

Alfred Duncan ha già salutato il Sassuolo, sarà accontentato. Il suo desiderio era quello di andare alla Fiorentina, già la scorsa estate gli avevano promesso – dopo la cessione di Sensi all’Inter – che in caso di offerta importante sarebbe stato accontentato. E’ vero che al momento il Sassuolo non ha un sostituto (Caprari è indirizzato verso Parma dopo lo scatto di due sere fa) ma è anche vero che il club emiliano non può trattenere il centrocampista atteso a Firenze, forse già in serata, per le visite mediche.