Gianluca Caprari lascerà la Samp quando (parole di Ranieri) arriverà un sostituto davvero all’altezza. Non riscalda Defrel, piacerebbe Younes che non ha ancora accettato malgrado un’intesa totale tra Napoli e Samp. Per Caprari occhio al Parma che nelle ultime ora ha rilanciato con convinzione, pur sapendo che esiste una concorrenza importante (Sassuolo in testa).

Foto: sito ufficiale Sampdoria