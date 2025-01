Il retroscena: Dorgu, i paletti del Lecce e il Manchester United che si arrampica

La vicenda Patrick Dorgu l’abbiamo spiegata nei dettagli, senza correre dietro a offerte da 25 o 30 milioni. Abbiamo raccontato che soltanto in presenza di un’offerta di 40 milioni minimi, possibilmente con un po’ di bonus, sarebbe stato possibile andare a dama. Il Manchester United ha memorizzato e si sta avvicinando a quella cifra. Dorgu è un grande professionista, ma è normale che le ultime settimane siano state condizionate dal sogno di andare in Premier. Nelle prossime ore il Manchester United potrebbe presentarsi e colmare la distanza senza quella che è l’imprescindibile richiesta del Lecce. Tutti gli altri club che hanno pensato a Dorgu, Juve e Napoli compresi, potrebbero entrare in gioco soltanto se da Manchester decidessero di lasciare. Ma almeno in queste ore l’aria è diversa…

Foto: sito Lecce