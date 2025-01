Dorgu, il Lecce mantiene la coerenza: la luna oppure… nulla

Diversi giorni fa Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, era stato chiaro su Patrick Dorgu. Della serie: a gennaio resterà qui. Poi è normale che le cose possano cambiare, che club ricchi possano rilanciare. Il Manchester United ci sta provando, ma la coerenza del Lecce resiste: abbiamo spiegato come per Dorgu ci vorrebbe una base vicina ai 40 milioni più bonus. Morale: la luna oppure… nulla. Se il Manchester United dovesse arrampicarsi a simili quote, la partita ovviamente si riaprirebbe. Altrimenti il discorso verrebbe rinviato a luglio, con il Napoli sempre coinvolto.

Foto: Instagram Dorgu