Il retroscena: Doig non si allena. Il Verona lo spinge al Sassuolo

Josh Doig non si allenato con il Verona, chiara situazione di mercato. La sintesi è chiara: il terzino sinistro scozzese classe 2002 era convinto di finire all’Olympique Marsiglia e magari ci spera ancora senza riscontri reali, è stato fermato all’aeroporto quando stava per raggiungere la Francia per mancanza di accordi tra Hellas e OM sulle modalità di pagamento. Ma da venerdì scorso, come anticipato, è tornato in quota il Sassuolo che lo aveva seguito già la scorsa estate – come il Torino – e che si è materializzato all’improvviso. Il club emiliano ha offerto 6 milioni più bonus che il Verona ha accettato, ma ora serve che Doig – ammaliato dall’OM – apra definitivamente. E la strada è quella…

Foto: Instagram Verona