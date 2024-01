Esclusiva: Doig, il Sassuolo alza offerta a 6 milioni. Ma lui aspetta ancora l’OM

Josh Doig sarà probabilmente titolare domani in Verona-Empoli, ulteriore conferma che non sono previste chiusure in serata con l’Olympique Marsiglia. Ma possiamo confermare quanto anticipato nell’esclusiva di tre giorni fa, ovvero che i francesi sono in pressing e che il terzino scozzese ha dato priorità all’OM e quindi vuole aspettare. Tutto questo malgrado l’irruzione a sorpresa di ieri sera del Sassuolo che vi abbiamo anticipato. Il club emiliano ha presentato oggi un’offerta superiore rispetto a quella del Marsiglia, 6 milioni più bonus. Ma l’intenzione di Doig è quella di aspettare l’OM, mentre per ora non si hanno tracce del Torino.

Foto: Instagram Doig