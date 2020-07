Morgan De Sanctis può lasciare la Roma nel giro un mese, il rapporto non è più quello di prima. L’11 giugno scorso vi avevamo anticipato la proposta dell’Ascoli che poi decide di prendere Bifulco, un altro ex Roma, per il ruolo di direttore sportivo. Ma l’idea De Sanctis resiste, con un ruolo di spessore all’interno del club, e può concretizzarsi nelle prossime settimane.

Foto: profilo twitter Roma