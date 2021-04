L’indiscrezione: Inzaghi-Benevento, futuro da scrivere e ora in salita

Pippo Inzaghi è massimamente concentrato alla conquista dei punti necessari per la salvezza aritmetica del Benevento. Sarebbe un’impresa importante, dopo la promozione dalla B, a quel punto potrebbe anche chiudersi un ciclo. Non ci sono certezze assolute, ma possiamo aggiungere che – rispetto al contratto in scadenza a giugno – al momento non ci sono grandi margini per il rinnovo. Le parti si riaggiorneranno, ma per il momento c’è distanza e il futuro di scrivere ancora in tandem ora è assolutamente in salita. E vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane. In caso di addio, quale futuro Super Pippo? Intanto, bisogna capire cosa accadrà sulle panchine di A ancora in bilico (Samp, Torino e non solo). Una strada può portare a Monza, a maggior ragione se Brocchi non centrasse la promozione in Serie A. Al momento sono tracce, il resto lo vedremo più avanti.

Foto: Instagram personale Inzaghi