Il retroscena: Daniel Maldini e dintorni, l’incastro con Zaniolo

Daniel Maldini è nei radar dell’Atalanta da settimane, ma ieri mattina vi abbiamo svelato il ritorno di fiamma della Dea dopo l’infortunio di Lookman. Chiaramente stiamo parlando di due calciatori con caratteristiche diverse, ma qualcosa l’Atalanta sta provando a fare. Detto di Cherki (commissioni alte e concorrenza) e di Raspadori (il Napoli deve avere l’avallo di Conte prendendo prima un sostituto), gli occhi dell’Atalanta sono tornati su Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha una clausola di 12 milioni per l’Italia e 15 per l’estero con il Milan che guadagnerebbe il 50 per cento, per questo motivo Galliani a gennaio sta cercando di tirare la corsa. Dire che il Monza non voglia cederlo non è esatto perché il Monza sa di avere una classifica difficilissima e ci vorrebbe una vera impresa per conquistare la salvezza. Quindi, la partita va seguita, chiaramente il Monza vorrebbe realizzare il massimo. E parallelamente va seguita la storia tra Nicolò Zaniolo e la Fiorentina, nostra grande anticipazione di stamattina, con l’apertura totale del classe 1999 che aveva già sfiorato il trasferimento in viola nelle ultime sessioni di mercato.

Foto: Instagram Monza