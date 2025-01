Esclusiva: Zaniolo, occhio alle sorprese. La Fiorentina ci riprova

Nicolò Zaniolo è stato al centro di una trattativa infinita la scorsa estate. Il 9 giugno vi avevamo svelato l’irruzione a sorpresa dell’Atalanta, poi il ritorno della Fiorentina che non si è concretizzato con la Dea che è riuscita a mantenere il vantaggio. Adesso, attenzione, non è così scontato che Zaniolo resti a Bergamo. Soprattutto la Fiorentina ha intenzione di riprovarci: il rapporto tra Gasperini e Zaniolo è fatto di alti e bassi, la Viola ha ceduto Ikoné (Como) e sta per farlo con Kouame (pole Empoli). Se l’Atalanta facesse almeno un’operazione in entrata, lo stesso trequartista classe 1999 non sarebbe più incedibile. E la Fiorentina ha già sondato…

Foto: Instagram Zaniolo