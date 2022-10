Il retroscena: Cosenza-Dionigi, esonero annunciato e ufficiale. Il Venezia decide

Il Cosenza si interroga sul mercato del direttore sportivo Gemmi, che fin qui non ha pagato. E finalmente decide di esonerare Davide Dionigi, in questi minuti l’ufficialità, diciamo “finalmente” soltanto perché la proprietà aveva deciso di sollevarlo già una settimana fa, ma aveva incassato il no di Aglietti. E poi anche quello di Stellone. La cosa peggiore è confermare un allenatore quando non esiste più la fiducia, la conferenza stampa di Gemmi (sabato dopo la sconfitta contro il Frosinone) è stato un ulteriore equivoco. Ma adesso il Cosenza sa di non di poter andare avanti con un allenatore sfiduciato da almeno una settimana e ora procederà all’esonero: Aglietti ha detto ancora no, Stellone anche, il club aveva sondato Zenga e nelle ultime ore ha approfondito con Di Biagio e Breda. Capitolo Venezia: una notizia che vi avevamo anticipato ieri mattina, novità di quelle ore e assolutamente confermata. Andrea Soncin è il favorito per la panchina all’interno di una crisi profonda. Il Venezia aveva deciso già ieri di sollevare dall’incarico Javorcic dopo la quinta sconfitta casalinga in sei partite. C’era stato un tentativo importante per D’Aversa, che ha rifiutato, sondaggi con Stellone e poi la virata sull’allenatore della Primavera che era già stato chiamato in prima squadra nella scorsa stagione. Nel pomeriggio conference call con tutti i soci per la decisione definitiva.

