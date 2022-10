Il retroscena: D’Aversa, no al Venezia. In lista anche Stellone. Le ultime su Dionigi

Il Venezia non ha più fiducia nei riguardi di Javorcic, potrebbe sostituirlo nelle prossime ore. Ci sono stati contatti con D’Aversa, ancora sotto contratto con la Sampdoria, ma la risposta è stata negativa. D’Aversa aspetta la Serie A e comunque non scende in B per lottare nella zona calda della classifica. Tra i profili valutati c’è anche quello di Roberto Stellone, autore di un’autentica prodezza lo scorso anno alla guida della Reggina. Ma non si esclude che possano essere sondati altri nomi. Stellone era stato cercato anche dal Cosenza che ci sta riprovando per Aglietti dopo il no della scorsa settimana. Ulteriore conferma che la fiducia non c’era più per Dionigi la settimana scorsa e non può esserci dopo la quarta sconfitta consecutiva, al punto che in conferenza stampa lo stesso direttore sportivo Gemmi ha fatto capire che la svolta è vicina. C’è stato un sondaggio anche con Zenga, dopo i contatti del Cosenza con Aglietti e Stellone.

Foto: twitter Samp