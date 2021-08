Il retroscena: Correa, la base Inter è 30. Belotti resta in lista con Scamacca. La Lazio freme per Kostic

Joaquin Correa all’Inter: siamo in una fase di stand-by. Oggi doveva essere il giorno per approfondire, ci sono stati contatti indiretti con la Lazio ma non siamo ancora entrati nel vivo. Situazione da seguire ora dopo ora. L’intenzione dell’Inter era e resta quella di trovare una soluzione entro mercoledì, ma siamo in una fase di riflessione.

Cosa in particolare? Non certo capire la posizione definitiva dell’Atalanta su Zapata che era la prima scelta, che Gasperini ha tolto dal mercato tenendo un velo di dubbio, mentre il ragazzo aveva espresso il desiderio di cambiare aria e anche negli ultimi giorni lo ha fatto presente. Ma per il momento non ci sono novità. Belotti resta in lista ma defilato, per Scamacca vale il discorso di ieri (potrebbe arrivare in caso di fumata bianca per il Tucu ma anche senza l’argentino in nerazzurro).

E la Lazio aspetta perché ha un accordo sia con Kostic che con l’Eintracht, ma prima bisogna trovare una soluzione per Correa.

Foto: Twitter Lazio