L’indiscrezione: Inter, dal muro alto per Zapata alle possibili soluzioni

L’Inter ha memorizzato il muro altissimo dell’Atalanta per Duvan Zapata, la prima scelta per l’attacco prima che arrivasse Dzeko. Il budget è di 30 milioni più eventuali bonus, l’Atalanta chiede di più che è anche un modo per dire “siccome non abbiamo il sostituto, state lontani che non cediamo”.

L’Inter aspetterà ancora qualche giorno, ma intanto si confronterà con Simone Inzaghi. Se non dovesse arrivare una prima punta, si andrebbe sulla soluzione alternativa e il nome di Joaquin Correa potrebbe prendere quota. A 30 milioni più bonus si può chiudere con la Lazio, proprio questo è il budget dell’Inter.

Il profilo di Thuram, esterno offensivo del Borussia Monchengladbach, è stato proposto da Raiola, ma la valutazione dei tedeschi (che oggi non vorrebbero cederlo) è di 30 milioni più bonus. Pista comunque da seguire, l’Inter parte da 25. Vedremo. Kean non è in lista, Jovic piace ma oggi non c’è apertura al prestito. Belotti entra in una mini lista ma non in posizione prioritaria.

Foto: Instagram personale