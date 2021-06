Il retroscena: Correa e il PSG, contatti no stop da quasi una settimana. Ma tutto è nato…

Joaquin Correa in uscita dalla Lazio. E confermiamo quanto abbiamo anticipato venerdì, anzi rilanciamo: i contatti con il Paris Saint-Germain stanno andando avanti da quasi una settimana, ora si stanno buttando tutti… Il Tucu ha una valutazione di 40 milioni ma si può chiudere per qualcosa in meno, bonus compresi. I rapporti tra Leonardo e Lucci, agente dell’argentino, sono eccellenti. E il profilo potrebbe essere molto utile nel 4-2-3-1 firmato Pochettino. Per la Lazio un passaggio importante per sbloccare il mercato in entrata: Brandt, Felipe Anderson e Basic i nomi più caldi, gli ultimi due ancora di più, a parte Hysaj che arriverà a parametro zero. Tornando a Correa, la trattativa con il PSG ha avuto i primi impulsi già a maggio. Certo, bisogna chiudere e c’è un po’ di strada da fare, ma per la Lazio la cessione del Tucu è fondamentale per dare un senso al mercato in entrata.

FOTO: Twitter Lazio