Esclusiva: il PSG non si ferma, forte sondaggio per Correa

Joaquin Correa è in uscita dalla Lazio. E indovinate chi ha fatto un forte sondaggio? Il PSG, naturalmente. L’agente di Correa è Alessandro Lucci, lo stesso che con Leonardo ha eccellenti rapporti al punto da aver chiuso recentemente l’operazione Florenzi. E il PSG apprezza parecchio Correa, al punto da essere intenzionato ad approfondire nei prossimi giorni. La valutazione della Lazio è di almeno 40 milioni, le piste inglesi ci sono state ma non sono state fin qui approfondite. E il Psg per il Tucu può uscire allo scoperto.

Foto: Twitter Lazio