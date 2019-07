Il retroscena: Conte ha avuto garanzie totali. E anche Lukaku…

Antonio Conte ha avuto garanzie totali nel corso del vertice di Suning. Indipendentemente dalle parole ufficiali rilasciate da Marotta, l’intenzione è quella di accontentarlo prendendo sia Dzeko che Lukaku. Come già raccontato, per il bosniaco venerdì scorso sono stati mossi passi importanti con la Roma disposta a scendere sotto i 15 milioni di valutazione. Anche perché ogni giorno che trascorre depone a sfavore dei giallorossi considerato il contratto in scadenza. Quanto a Lukaku, gli hanno chiesto di pazientare perché la sua voglia di Inter verrà soddisfatta. Possibilmente entro i primi giorni di agosto, dal 9 in poi il mercato in premier è chiuso. E ricordiamo che sulla lista dell’Inter c’è anche il nome di Rafael Leao, individuato come un’alternativa importante per l’attacco, come vi abbiamo raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Premier League