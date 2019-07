Esclusiva: Inter, contatti con l’agente di Leao. E il Lille…

Lukaku resta la priorità per l’attacco dell’Inter, Dzeko sarà una formalità, ma nelle ultime ore l‘Inter ha intensificato i contatti con l’agente di Rafael Leao, gioiello portoghese classe ’99 di proprietà del Lille. Un profilo che intriga non poco il club nerazzurro, sia per caratteristiche che per margini di miglioramento. Leao ha una valutazione tra i 45 e i 50 milioni, il presidente del Lille ha recentemente ammesso che sono arrivate diverse proposte e ha aperto a una possibile cessione in questa sessione di mercato. In Italia, Napoli e Roma hanno fatto dei sondaggi per Leao, che piace anche alla Juve, ma ora l’Inter ha mosso i passi più importanti perché valuta il portoghese una valida alternativa per il reparto avanzato qualora lo United continuasse a giocare al rialzo per Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Lille