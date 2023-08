Il retroscena: Coda, la Samp era a un passo. Adesso la Cremonese sfreccia

È stato un pomeriggio movimentato per il futuro di Massimo Coda. La Sampdoria aveva raggiunto un accordo totale con il Genoa, aspettava i documenti sulle condizioni concordate per il cartellino dell’attaccante, ma quei documenti non sono mai arrivati. Lo stesso Coda aveva dato la disponibilità completa a trasferirsi al club blucerchiato, ma poi c’è stato l’inserimento della Cremonese che ha fatto un’irruzione forte e ora confida di staccare la Samp e di assicurarsi il centravanti che è stato molto spesso decisivo in Serie B.

Foto: Twitter Genoa