Il retroscena: Coda, la Samp aspetta i documenti firmati. E la Cremonese si inserisce

Massimo Coda alla Samp era un’operazione in dirittura d’arrivo fino a poche ore fa. Con il gradimento assoluto dell’attaccante che aveva dato il via libera all’operazione. Ma questa deve essere l’estate delle frenate a un metro dal traguardo oppure quando il traguardo è stato già tagliato. Fatto sta il Genoa non ha inviato i documenti, poco fa si è inserita la Cremonese che sta trovando una sistemazione a Okereke e che vorrebbe prendere un’altra punta centrale dopo aver provato vanamente per Pohjanpalo. Coda resta in attesa, la non chiusura della Samp nella giornata programmata per mettere nero su bianco è il motivo che ha consentito alla Cremonese di inserirsi.

Foto: Twitter Genoa