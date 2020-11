Il retroscena: Campos, l’offerta scritta e le intese. Ma la Roma ha frenato per un motivo

Luis Campos è un personaggio particolare, di sicuro le ultime vicende non fanno altro che confermarlo. Riepilogando: a fine ottobre la Roma gli manda un’offerta scritta, chiedendogli di accettare con la necessità di lasciare la sua residenza francese. Campos apre, entusiasta dinanzi alla possibilità di lavorare in Italia, ma continua a esprimere dubbi sul fatto di doversi trasferire nella Capitale. E rinvia gli accordi per liberarsi dal Lille.

Contatti vivi fino a venerdì scorso quando Campos, raggiunto un accordo di massima, ha chiesto alla Roma di non ritenere obbligatoria la sua presenza fissa in Italia, avendo interesse a restare per un congruo periodo dell’anno nel Principato di Monaco. Campos avrebbe voluto e vorrebbe indicare un suo uomo di fiducia, mantenendo un ruolo super partes di coordinatore. Ma la Roma, per non cadere negli errori del passato, ha deciso di non accettare, la nuova proprietà ha idee chiare. E se Campos non fosse direttamente coinvolto nella Capitale, sarebbe molto difficile arrivare a un’intesa.

Foto: Twitter Lille