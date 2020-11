Campos-Roma: dall’offerta scritta di due settimane fa alla scelta fatta

La Roma ha scelto Luis Campos. Un paio di settimane fa vi avevamo anticipato l’offerta scritta del club giallorosso al dirigente ormai in uscita dal Lille. Un’offerta convinta, decisa, che aveva portato Campos per distacco in cima alla lista. Possiamo aggiungere che il diretto interessato (grande conoscitore e scopritore di talenti) sarebbe entusiasta di lavorare per la Roma. Quindi, la scelta è fatta, potremmo dire reciprocamente. Manca la risoluzione dell’impegno di Campos con il suo attuale club. E bisogne verificare se il dirigente, residente a Montecarlo, si trasferirà subito a Roma, oppure se promuoverà almeno all’inizio un uomo di fiducia. Il club di Friedkin è ovviamente per la prima soluzione. Intanto, aspettiamo i prossimi passaggi.

Foto: twitter lille