Il retroscena: Cambiaso tra le sirene inglesi di maggio e il futuro

Andrea Cambiaso non è apparentemente sul mercato, almeno a gennaio. Ma è una situazione che va seguita con attenzione per il futuro, certe scie appartengono addirittura allo scorso maggio. Nelle ore del rinnovo di contratto vi avevamo svelato l’irruzione di un top club inglese che avrebbe messo sul tavolo una quarantina di milioni più eventuali bonus. A quei tempi la Juventus non aveva intenzione di privarsene e sembra complicato che possa accadere qualcosa in questa sessione di mercato, con una rosa ridotta all’ossa e condizionata da continui infortuni. Ma per la prossima estate è una situazione che andrà monitorata, c’è tempo.

Foto: Instagram Cambiaso