Esclusiva: Cambiaso, 40 milioni dalla Premier. Ma la Juve lo vuole blindare

Andrea Cambiaso è stato una delle note più positive della stagione della Juve. E sulle sue tracce ci sono, già dalla scorsa estate, club della Premier League che hanno apprezzato le sue evoluzioni. Proprio dall’Inghilterra è stata preannunciata un’offerta da 40 milioni, non ci sono certezze ma molti indizi portano all’Aston Villa visto che Monchi lo apprezza non poco. Ma la Juve ha deciso di blindarlo, di prolungare e soprattutto ritoccare il suo contratto in scadenza nel 2027. Attualmente Cambiaso guadagna circa un milione più bonus, gli emolumenti saranno più che raddoppiati e nel pomeriggio, prima della gara di Bologna, c’è stato un incontro tra Giuntoli e il suo agente Bia. Cambiaso è felicissimo alla Juve, da Thiago Motta è considerato un tassello imprescindibile per la squadra del futuro. Dalla Premier insisteranno, ma la Juve si prepara a blindarlo.

Foto: Instagram Cambiaso