Il retroscena: Bonucci vuole la Lazio, ma il via libera non c’è per un motivo

È stata una giornata di dialoghi profondi tra Leonardo Bonucci e la Lazio. Rispetto a quanto vi avevamo anticipato il 13 agosto scorso, con l’irruzione del club biancoceleste, la trattativa vive momenti di alti e bassi. Lotito è molto tentato, le prime due giornate negative con zero punti lo fanno entrare nell’ordine di idee di insistere. Certo, ci sono equilibri sa rispettare, ma la Lazio pensa anche alla Champions e proprio per questo motivo la situazione è molto incerta. Non è stata ancora presa una decisione e proprio questo dettaglio lascia aperti spiragli. Potrebbe finire come con Lloris, ma Bonucci aspetterà ancora la Lazio, le offerte di Union Berlino e Genoa non lo convincono troppo, potrebbe prenderle in considerazione se il club biancoceleste continuasse a traccheggiare. Le motivazioni sono tattiche (Bonucci recentemente ha giocato soltanto nelle difesa a tre) e di equilibri (il rischio che faccia panchina a lungo è concreto). Aspettiamo perché è giusto farlo a tre giorni scarsi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la situazione oggi è bloccata.

Foto: Instagram Juventus