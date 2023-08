Esclusiva: Bonucci, conferme sull’Union Berlino. Ma la Lazio ha sondato

Leonardo Bonucci dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Ci sono conferme su quanto raccontato da Relevo alle 23, l’Union Berlino ha sondato sia l’entourage del calciatore che la Juve. Bonucci sta valutando in trasferimento in Bundesliga, ma aspetterà ancora per qualche giorno. La novità è che in serata si è materializzata la Lazio con un sondaggio approfondito e con valutazioni in corso. Per ora fermiamoci qui, confermando che il sondaggio c’è stato. Bonucci sarebbe un rinforzo di esperienza nell’anno del ritorno in Champions e porterebbe a una soluzione in prestito per Gila.

Foto: Instagram Bonucci