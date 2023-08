Il retroscena: Berardi e i dialoghi con il Sassuolo. La Juve aspetta

Domenico Berardi ha un grande rapporto con il Sassuolo e non vuole certo rovinarlo. Anche nelle ultime ore ha parlato con Giovanni Carnevali, chiedendo di andare come se fosse un via libera di riconoscenza e gratitudine dopo tante stagioni al servizio del club con risultati sotto gli occhi di tutti. Il feeling non sarà mai in discussione, Berardi non vuole rompere e ha chiesto una decisione rapida, possibilmente prima dell’inizio del campionato. È quindi possibile che nel giro di 48 ore si arrivi a una soluzione che Berardi spera sia quella di andare alla Juve. I club hanno parlato, ribadiamo che la richiesta Sassuolo è di 28-30 milioni la proposta della Juve di 22-23, operazione in prestito con obbligo di riscatto alla Frattesi. La Juve chiede di poter inserire una contropartita, il Sassuolo per ora dice no. Proprio il lavoro di Berardi di convincimento può essere determinante, la partita resta aperta e la volontà dell’esterno offensivo calabrese chiara. L’ultima parola sarà di Carnevali.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo