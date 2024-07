Il retroscena: Bennacer, apertura all’Arabia. Cosa serve adesso

Dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, possiamo andare oltre: Ismael Bennacer ha completamente aperto a un futuro in Saudi Pro League. Ci sono stati un paio di incontri e anche un paio di manifestazioni di interesse. Sapete come funziona da quelle parti: prima ti dicono che ci sono due o tre club alla finestra, poi snocciolano nomi e offerte. Bennacer è intenzionato a proseguire la sua carriera altrove, cambierebbe idea solo se si presentasse qualche club dalla Premier. Il Milan non lo ritiene blindato e potrebbe anche scendere considerevolmente rispetto alla clausola di 50 milioni. In modo da perfezionare gli acquisti, Fofana in testa, ma questo è un altro discorso. Il Milan, però, deve in qualche modo accelerare perché sugli obiettivi che insegue ci possono essere altri club e quindi traccheggiare troppo può diventare un rischio.

Foto: Instagram Bennacer