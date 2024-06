L’indiscrezione: Bennacer e le sirene di Arabia. Gli scenari

Ismael Bennacer non è più intoccabile in casa Milan. E probabilmente anche lui si sente pronto per un’esperienza lontano dalla Serie A. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il suo entourage ed emissari in rappresentanza di club arabi. Verra formulata una proposta (ricordiamo che c’è una clausola di 50 milioni), lo stesso centrocampista non ha chiuso le porte e quindi la situazione va seguita. Questa per Bennacer potrebbe essere l’estate svolta della sua carriera: legato al Milan da altre tre anni di contratto, il suo sogno è sempre stato quello di andare in Inghilterra. Se per Fonseca dovesse essere non fondamentale per il Milan del futuro (con Fofana, che ha altre caratteristiche, nel mirino) le sirene estere potrebbero essere valutate con maggiore attenzione. Dall’Arabia hanno fatto passi importanti, apprezzano Bennacer, ma servono altri passi per entrare nel vivo.

Foto: instagram Bennacer