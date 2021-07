Esclusiva: Belotti-Roma, nuovi contatti. E sondaggio del Siviglia

Andrea Belotti e il futuro: occhio. Ribadiamo il concetto che oggi il rinnovo non é assolutamente scontato (contratto in scadenza il prossimo giugno) e non è una questione economica perché il club farebbe anche un grande sforzo. E’ Belotti che vuole pensarci bene, tutt’altro da escludere che possa decidere di fare un’esperienza altrove. Confermiamo i contatti, anche nelle ultime ore, con la Roma: è un attaccante che piace molto a Mourinho, fin dai tempi del Tottenham, e indipendentemente dal futuro di Dzeko oggi saldamente giallorosso. La valutazione della Roma è tra i 15 e i 18 milioni, quella del Torino più alta ma è chiaro che senza prolungamento bisognerà prendere una decisione, vedremo nei prossimi giorni. Per Belotti c’è stato anche un sondaggio del Siviglia, da non trascurare. E l’Atalanta è sullo sfondo, solo in caso della cessione di un attaccante importante per il momento non programmata. Si parla molto di Azmoun per la Roma: una pista datata, già da aprile ne parlammo su Sportitalia. E’ un profilo molto interessante, scadenza 2022, ma c’è concorrenza.

Foto: Twitter Torino