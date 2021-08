Il retroscena: Belotti, il Toro ha fretta. E anche l’Atalanta osserva

Andrea Belotti e il rinnovo. La proposta è stata fatta e se ci fosse stata convinzione da parte del fresco Campione d’Europa, sarebbe arrivata anche la risposta con relativa e imminente fumata bianca. Invece non è andata così, l’attesa continua e forse aumenta anche la fretta di Ivan Juric che ha chiesto al Gallo convinzione e rapidità. Può anche darsi che nella notte oppure entro il weekend ci possa essere una svolta, aspettiamo. Ma non è così scontato, bisogna avere pazienza. Alla finestra c’è anche l’Atalanta che probabilmente perderà Zapata, direzione Inter, che apprezza Abraham ma che all’interno del discorso “vogliamo anche gli italiani” ha già speso più di qualche riflessione, destinatario Belotti. Ricordiamo che Belotti è stato sondato anche dalla Roma ma soltanto in caso di cessione di Dzeko.

Foto: sito Torino